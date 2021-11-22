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Спорт

Пять медалей завоевали великолучане на первенстве Федерации боевого самбо России

Фото из группы клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Пять медалей завоевали воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» на первенстве Федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо, которое проходило в Твери. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Вначале среди младших юношей бронзовые медали завоевали Илья Езопов и Степан Езопов.

Фото из группы клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Чуть позже копилку сборной команды Великих Лук пополнили также Артём Стрелков – 2 место, Андрей Сорокин – 2 место и Арсений Филиппов – 3 место.

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