Пять медалей завоевали великолучане на первенстве Федерации боевого самбо России

08:36, 22 ноября 2021, ПАИ

Пять медалей завоевали воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» на первенстве Федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо, которое проходило в Твери. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Вначале среди младших юношей бронзовые медали завоевали Илья Езопов и Степан Езопов.

Чуть позже копилку сборной команды Великих Лук пополнили также Артём Стрелков – 2 место, Андрей Сорокин – 2 место и Арсений Филиппов – 3 место.