Три человека пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Псковской области
Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-23 в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
ДТП произошло возле деревни Подборовье в Псковском районе. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ-21099 и Mitsubishi Lancer.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ занесло и выкинуло на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя и пассажира из автомобиля Mitsubishi Lancer и водителя автомобиля ВАЗ с различными травмами.
На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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