Три человека пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Псковской области

08:42, 22 ноября 2021, ПАИ

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-23 в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло возле деревни Подборовье в Псковском районе. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ-21099 и Mitsubishi Lancer.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ занесло и выкинуло на встречную полосу, где и произошло столкновение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя и пассажира из автомобиля Mitsubishi Lancer и водителя автомобиля ВАЗ с различными травмами.

На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.