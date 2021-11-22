Начался прямой эфир четвёртого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:01, 22 ноября 2021, ПАИ

Начался прямой эфир четвёртого выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online». Речь пойдёт о событиях предстоящей недели.

На этот раз гостями программы станут директор международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артём Тарасов и главный человек «Потапов-феста», который пройдёт в Псковском драмтеатре на этой неделе, Сергей Потапов.

Вместе с ведущими Александром Машкариным и Антоном Сергеевым они обсудят, куда можно отправиться на самолёте из Пскова, появится ли авиарейс в Минск, чего ожидать после ремонта туалета в аэропорту. Участники выпуска также побеседуют о том, как повлияет затмение на «Потапов-фест», что значат слова в афише фестиваля, а также что общего между Псковом и Якутией.

Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» ведётся в Youtube-канале Псковского агентства информации, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».