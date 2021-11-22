Водитель автовышки скончался во время управления автомобилем в Пскове
На улице Коммунальной, 64, по предварительной информации, водитель автовышки ЗИЛ скончался за рулем во время управления транспортным средством и протаранил два припаркованных автомобиля, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя. В автомобилях никто не находился, пострадавших нет.
На месте ДТП работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.
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