Водитель автовышки скончался во время управления автомобилем в Пскове

09:27, 22 ноября 2021, ПАИ

На улице Коммунальной, 64, по предварительной информации, водитель автовышки ЗИЛ скончался за рулем во время управления транспортным средством и протаранил два припаркованных автомобиля, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя. В автомобилях никто не находился, пострадавших нет.

На месте ДТП работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.