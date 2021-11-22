Мебель в комнату матери и ребёнка в псковском аэропорту поступит на этой неделе
Мебель для комнаты матери и ребёнка в Псковском аэропорту поступит на этой неделе. Об этом рассказал директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.
«На этой неделе мы ждём поставки мебели, если всё хорошо пройдет, то на этой неделе мы откроем комнату матери и ребёнка, - отметил Тарасов. – Ремонт там завершён, мы ждём только мебель».
Кроме того, запланирован ремонт 10-й секции. «В этом году, я думаю, он будет сделан, чтобы люди прилетали не в сарай, а в более-менее приличное помещение», - подчеркнул Тарасов.
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