Мебель в комнату матери и ребёнка в псковском аэропорту поступит на этой неделе

10:05, 22 ноября 2021, ПАИ

Мебель для комнаты матери и ребёнка в Псковском аэропорту поступит на этой неделе. Об этом рассказал директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

«На этой неделе мы ждём поставки мебели, если всё хорошо пройдет, то на этой неделе мы откроем комнату матери и ребёнка, - отметил Тарасов. – Ремонт там завершён, мы ждём только мебель».

Кроме того, запланирован ремонт 10-й секции. «В этом году, я думаю, он будет сделан, чтобы люди прилетали не в сарай, а в более-менее приличное помещение», - подчеркнул Тарасов.