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Общество

Слёт юных краеведов-туристов прошёл в Псковской области

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провёл областной слёт юных краеведов-туристов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре, в связи с коронавирусными ограничениями слёт проводился в дистанционном режиме с использованием платформы Zoom.

В слёте приняли участие 14 команд из Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского районов, а также из Пскова и Великих Лук. Из интернатных учреждений в слёте участвовала Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат.

Программа слёта состояла из нескольких туров: конкурс обычаев (обрядов) своего района (города), описание народной игры, конкурс знатоков-краеведов.

«Команды творчески подошли к заданиям: все участники показывали игру и обряд в костюмах, использовали соответствующий инвентарь и даже съёмки проводили в интерьере русской избы. В онлайн-режиме демонстрировалась презентация с вопросами по теме «Александр Невский - защитник земли Русской». Ребята отправляли ответы, используя мобильный мессенджер WhatsApp», – рассказали в Центре.

По итогам всех трёх конкурсов перовое место заняли МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа № 4» и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи Псковского района», второе место – МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» из Невеля и  МБОУ «Пыталовская средняя школа», третье место – МБОУ «Лицей Развитие» из Пскова и МБУ ДО «Центр внешкольной работы» из Куньинского района.

Каждая из команд получила диплом участника.

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