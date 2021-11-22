Преподаватели и студенты ПсковГУ стали экспертами и модераторами первого всероссийского форума школьных музеев

11:13, 22 ноября 2021, ПАИ

Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова и заместитель директора колледжа ПсковГУ Мария Павлова стали экспертами от Северо-Западного федерального округа на площадке первого всероссийского форума школьных музеев. В роли модераторов команд школьных музеев выступили пять студентов исторического факультета ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия состоялся всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории. Участники обсудили современные стандарты развития музейного пространства, представили опыт развития межрегионального сотрудничества, а также актуальные методы продвижения темы сохранения исторической памяти в медиапространстве.

На площадке мероприятия работали представители экспертного сообщества, студенты ведущих вузов и более 1000 педагогов из 85 субъектов России.

Добавим, форум был организован Музеем Победы совместно с Министерством просвещения в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».