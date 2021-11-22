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Общество

Названа десятка лучших хозяйств Псковской области по надоям на фуражную корову

Определены лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на одну фуражную корову на 1 ноября 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первое место по всем показателям уже традиционно заняла великолукская компания «Слактис». Валовой надой составляет 47,5 тыс. тонн, надой на фуражную корову – более 9 тыс. кг. Среднее поголовье коров – свыше 5 тыс.

На второй строчке рейтинга отмечено ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района. При среднем поголовье коров в более чем 1,7 тыс. штук надой на фуражную корову здесь приближается к 9 тыс. кг. Это на 2,3 тыс. кг превышает прошлогодний показатель предприятия. Валовый надой составляет 15,5 тыс. тонн молока.

На третьем месте – КФХ Лопотов А. Н. Печорского района. Здесь показатель прироста отмечен на уровне 600 кг по сравнению с прошлым годом. Надой на фуражную корову составляет более 8 тыс. кг молока, валовой – порядка 5 тыс. тонн продукта при среднем поголовье порядка 600 коров.

Также в десятке лучших – ООО «СП Линово» Пыталовского района, ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района, ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района, СПК «Колхоз «Россия» Порховского района, ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района, ОПХ «Родина» Псковского района и ИП «КФХ Кузнеченкова» Локнянского района.

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Названа десятка лучших хозяйств Псковской области по надоям на фуражную корову

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