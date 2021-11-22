Псковские субъекты МСП могут купить российское ПО за полцены

12:49, 22 ноября 2021, ПАИ

Псковские субъекты МСП смогут приобрести российское ПО со скидкой 50% от средней рыночной цены. Об этом рассказал и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов во время брифинга в медиацентре ПАИ 22 ноября.

«С начала ноября стартовала поддержка, которая рассчитана до 2024 года, всего в рамках реализации программы планируется выделить порядка 7 млрд рублей», - отметил Рахманов.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова подчеркнула, что эта мера будет востребована в Псковской области. Воспользоваться этой льготой имеют возможность 99% предпринимателей региона.