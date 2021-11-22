Аварийное дерево спилили в студенческом сквере ПсковГУ

12:48, 22 ноября 2021, ПАИ

22 ноября на территории студенческого сквера Псковского государственного университета спилили плакучую иву. Согласно проведенной экспертизе, дерево было признано аварийным. Диаметр спила составил около 1,5 метра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Напомним, 26 июля этого года часть вековой ивы повалена ураганным ветром. За последние годы дерево настолько разрослось, что полностью перекрыло пешеходную дорожку у сквера и мешало обзору на проезжей части.