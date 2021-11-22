Пскович купил машину в Санкт-Петербурге и разбился на ней под Гатчиной

12:56, 22 ноября 2021, ПАИ

В Гатчинском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии с участием свежеприобретенного автомобиля, в которой погибли два жителя Пскова, сообщает Мойка78.

Как пишет СМИ, смертельное ДТП произошло 21 ноября в 14 часов на 64-м километре автотрассы М-20 «Санкт-Петербург – Псков».

По предварительным данным, 37-летний житель Пскова купил в автосалоне Северной столицы кроссовер Chery Tiggo 5 и отправился на нем домой. При неустановленных обстоятельствах мужчина съехал в правый по ходу движения кювет, где машина затем перевернулась.

В результате аварии водитель «китайца» погиб, также на месте аварии скончалась 46-летняя пассажирка кроссовера.