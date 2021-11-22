В Псковской области ещё 16 госуслуг переведут в электронный вид до конца года

12:58, 22 ноября 2021, ПАИ

До конца декабря 2021 года в Псковской области в электронный вид переведут ещё 16 госуслуг. Об этом рассказал и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов во время брифинга в медиацентре ПАИ 22 ноября.

«Очень пристальное внимание уделяется предоставлению государственных муниципальных услуг, - отметил Рахманов. – 77 уже были переведены в электронную форму, до конца декабря планируется перевести ещё 16».

По словам спикера, эти услуги можно получить в электронной форме, что особенно важно в условиях пандемии.

Также в этом году стартовал проект «Цифровизация российской судебной системы».

«Арбитражные суды и суды общей юрисдикции переводим в ВКС через «Госуслуги», - рассказал спикер. – В этом году планируется приобретение и установка оборудования».

Граждане смогут, находясь дома, подключаться к судебным заседаниям через портал госуслуг.