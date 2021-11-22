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Общество

Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведёт приём граждан в Дно 23 ноября

Личный приём граждан 23 ноября проведёт заместитель руководителя УФССП России по Псковской области – заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Дновского и Дедовичского районов, пройдёт с 14:00 до 17:00 на улице Красной, 1а в Дно.

Предварительная запись на приём в ОСП Дновского и Дедовичского районов будет проводиться по номеру 8 (8112) 69-90-90.

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области 8(8112)699-082.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили в пресс-службе.

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