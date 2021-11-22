Три продукта псковских производителей вошли в топ-лист конкурса «Вкусы России»

13:06, 22 ноября 2021, ПАИ

Бренды от Псковской области попали в первую десятку отбора экспертной комиссии Минсельхоза России по итогам конкурса «Вкусы России» 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, Столбушинский сбитень отмечен в номинации «На всю страну», а Старобуригские вяленые огурцы отмечены в номинации «Вкус из глубинки». Гастрономической находкой конкурса стали Псковские заедки.

Всего на конкурсе было представлено семь псковских брендов. Помимо названных, это Печерский пряник, Псковские кокоры, Изборская черная соль и Псковский иван-чай.

Напомним, организатором национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ.

Целью мероприятия является популяризация региональных брендов питания и поддержка малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.