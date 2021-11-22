Девять уголовных дел в отношении фирм-однодневок возбудили в Псковской области

13:21, 22 ноября 2021, ПАИ

За 10 месяцев этого года в Псковской области возбудили девять уголовных дел в отношении фирм-однодневок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Налоговые органы Псковской области продолжают вести непрерывную работу по пресечению регистрации и деятельности фирм-однодневок. Так, в 2021 году в Едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано 475 юридических лиц, из которых признаки фиктивности выявлены в 64.

«Как правило, подобные структуры никакой работы не ведут, а их регистрация всегда связана с использованием в незаконной экономической деятельности, для совершения преступлений коррупционной и экономической направленности. Руководят фирмами-однодневками подставные лица, а реальные собственники скрываются от контрольных органов в тени», – отметил начальник отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Андрей Веденин.

Работу по выявлению таких фирм налоговые органы ведут совместно с правоохранительными органами, используя все полномочия, данные им Налоговым и Гражданским кодексами, федеральными законами.

Так, за 10 месяцев текущего года в области возбуждено девять уголовных дел, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, к уголовной ответственности должностные лица организаций пока не привлечены, уголовные дела находятся в производстве.

За создание фирмы-однодневки можно получить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет, и это если нет отягчающих обстоятельств. Незаконное использование документов для этих целей карается таким же штрафом, обязательными работами до 240 часов или исправительными работами до двух лет.

Отметим, в большинстве случаев сами граждане за вознаграждение предоставляют свои паспорта для регистрации таких организаций. При этом они не задумываются, что возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность фирмы-однодневки и наряду с лицом, регистрирующим организацию на подставного директора или учредителя, подлежат уголовной ответственности.

Чтобы снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории фирм-однодневок, и правильно выбрать делового партнера, юридическим лицам необходимо проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, отметили в пресс-службе.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным. Не соглашайтесь оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом», – подчеркнули в региональном УФНС России.