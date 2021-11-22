Более 600 социально значимых объектов Псковской области подключили к интернету

13:29, 22 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области к высокоскоростному интернету подключили 601 социально значимый объект. Об этом рассказал и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов во время брифинга в медиацентре ПАИ 22 ноября.

«В этом году заканчивается трёхлетний проект по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, - отметил Виталий Рахманов, добавив, что к интернету были подключены ФАПы, сельские школы, сельские клубы и библиотеки.

По словам спикера, национальный проект «Цифровая экономика» сильно отличается от других нацпроектов и программ.

«Здесь вопрос шире, чем у других направлений. В целом государство не может построить цифровую экономику, но может её поддержать», - отметил Рахманов.