Наталья Серебренникова возглавила комитет по управлению государственным имуществом Псковской области
Председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области стала Наталья Серебренникова. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».
Наталья Серебренникова родилась 12 августа 1979 года в посёлке городского типа Земетчино Пензенской области.
В 2001 году окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «филология», в 2011 году – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
С октября 2001 года по август 2003 года работала в Стругокрасненском районном управлении образования на должностях методиста по дошкольным учреждениям, методиста кабинета по учебной литературе.
С октября 2003 года – кассир, воспитатель детского сада № 1 в Стругах Красных.
С июня 2004 года по август 2007 года – служащая войсковой части № 27880.
С 2007 года проходит службу в комитете Псковской области по имущественным отношениям на должностях главного специалиста, консультанта и заместителя начальника отдела управления финансами и персоналом, начальника отдела реестра и разграничения прав собственности комитета.
С 13 октября 2017 года замещала должность первого заместителя председателя комитета Псковской области по имущественным отношениям.
С 4 марта 2020 года исполняла обязанности председателя комитета.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Наталья Серебренникова возглавила комитет по управлению государственным имуществом Псковской области