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Наталья Серебренникова возглавила комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

Председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области стала Наталья Серебренникова. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Наталья Серебренникова родилась 12 августа 1979 года в посёлке городского типа Земетчино Пензенской области.

В 2001 году окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «филология», в 2011 году – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С октября 2001 года по август 2003 года работала в Стругокрасненском районном управлении образования на должностях методиста по дошкольным учреждениям, методиста кабинета по учебной литературе.

С октября 2003 года – кассир, воспитатель детского сада № 1 в Стругах Красных.

С июня 2004 года по август 2007 года – служащая войсковой части № 27880.

С 2007 года проходит службу в комитете Псковской области по имущественным отношениям на должностях главного специалиста, консультанта и заместителя начальника отдела управления финансами и персоналом, начальника отдела реестра и разграничения прав собственности комитета.

С 13 октября 2017 года замещала должность первого заместителя председателя комитета Псковской области по имущественным отношениям.

С 4 марта 2020 года исполняла обязанности председателя комитета.

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