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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальности и вероисповедании преступников в соответствии со статьей 104 Конституции РФ. Текст проекта закона был размещен 22 ноября в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», - говорится в документе, который предполагает внесение этого отрывка в 4 статью Закона РФ «О средствах массовой информации».

По словам авторов инициативы, установление запрета на упоминание и распространение этой информации в СМИ обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации и может расцениваться как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан.

В мае 2016 года Госдума РФ отклонила внесённый на рассмотрение парламентом Чечни такой же законопроект о запрете СМИ упоминать национальность террористов.

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В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

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