Когда нужно идти к эндокринологу – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:09, 22 ноября 2021, ПАИ

14 ноября отмечались День эндокринолога и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В связи с этим гостем ПАИ стала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко, с которой ведущая Надежда Назаренко поговорила о сходстве и различии эндокринных заболеваний, факторах риска и профилактике диабета и заболеваний щитовидной железы.

В пределах статистики

– Какие сегодня самые распространенные заболевания эндокринной системы в регионе и с чем это связано? Если есть такие данные?

– Конечно, такие данные есть. Наш регион не отличается от всей России. Основные заболевания эндокринологической системы – это, конечно, сахарный диабет первого и второго типа и заболевания щитовидной железы. Тем не менее в эндокринологии присутствуют и другие заболевания. Но самые распространенные – эти два.

– Говорят, что наша область отличается большим количеством проблем со щитовидкой. Действительно ли это так?

– По статистике, мы тоже не выходим за пределы показателей в России, слава богу. Но действительно в последние 20 лет, а особенно в последние 10 лет большой рост заболеваемости щитовидной железы. Это связано не только с ростом числа болезней, а еще с улучшением диагностики: сейчас очень хорошие возможности поставить правильный диагноз. И конечно, мы чаще выявляем.

– А если говорить о самых редких, необычных заболеваниях эндокринной системы, есть ли такие в регионе вообще?

– Да, есть, и у нас тоже есть возможность ставить эти диагнозы. Это заболевания гипофизарной системы, гипофиза. Это такие заболевания, как акромегалия, и есть пациенты, которые у нас наблюдаются и получают помощь; это и эндокринное бесплодие (даже не могу сказать, что теперь редкое), причем это касается не только женщин, но и мужчин. Заболевания надпочечников тоже можно диагностировать. И все это мы диагностируем в нашей области. К счастью, эти заболевания редкие.

– Заболевания эндокринной системы связаны с возрастом? Действительно ли это болезни людей старшего поколения?

– Я бы не совсем так сказала. Да, понятно, что чем больше человек живет – тем больше у него проблем. Нельзя сказать, что это характерно, но, конечно, тенденция есть. Но вообще и сахарный диабет, и заболевания щитовидной железы, и редкие заболевания присущи и детям, и подростковому, и молодому возрасту.

– Действительно ли таким заболеваниям больше подвержены женщины? Или просто женщины чаще проходят диагностику?

– Действительно, большая часть заболеваний, особенно аутоиммунных, все-таки свойственна женскому полу.

Настораживающие симптомы

– Какие самые распространенные симптомы, при которых следует задуматься о визите к эндокринологу?

– Давайте поделим их на основные группы. Дело в том, что есть диабет первого и второго типа. Если диабет первого типа – это всегда яркая клиническая картина и пациенты довольно быстро приходят к врачу, то диабет второго типа – это такая бомба, которая потихоньку зреет и в какой-то момент выстрелит.

Но во всей эндокринологии очень много общих симптомов: общая слабость, недомогание, усталость, – которые характерны не только для эндокринологии, но и для других ситуаций. Но если вы стали замечать, что обычная работа, которую вы раньше выполняли, сейчас от вас требует больше усилий, вы больше устаете, стали плохо заживать порезы, вы стали чаще болеть, особенно гнойничковыми заболеваниями – всевозможными фарингитами, ангинами, то нужно обязательно сдать на глюкозу кровь и посмотреть, не связано ли это с тем, что имеет место диабет.

Особенно есть группы риска: это люди с избыточным весом, женщины, которые родили деток с большим весом (и сами они, и их детки тоже входят в эту группу), ну и если у вас родственники были больны сахарным диабетом, то, конечно же, об этом надо помнить и обращать на это внимание.

– А если у родственников так называемый приобретенный сахарный диабет, второго типа, который в позднем возрасте был диагностирован?

– У эндокринологов нет понятия «приобретенный». Мы все когда-то что-то, понятно, приобретаем. Многие считают, что он с возрастом развивается, но на самом деле это не имеет никакого значения. Если к этому предрасположенности нет, если не было провоцирующих факторов, то сахарный диабет не разовьется, и неважно, сколько вам лет: 19 или 90. Поэтому если в вашем роду есть бабушки и дедушки, которые страдали сахарным диабетом, то нужно об этом помнить.

По статистике, к сахарному диабету второго типа имеет большую предрасположенность возрастная группа, и он имеет наследственные причины. По наследству диабет не передается – есть предрасположенность, и при определенных факторах можно заболеть сахарным диабетом.

– В интернете перечисляют много таких симптомов, как резкий сброс или набор веса, выпадение волос, кожные проявления. Это все может быть симптомами?

– Да. Конечно, основные классические симптомы – это жажда, потеря веса, частое мочеиспускание, выраженная общая слабость. Вот это классические варианты. В общем-то, даже кожные проявления говорят о том, что страдает иммунная система, страдает организм за счет повышения глюкозы крови.

– А набор веса тоже является симптомом?

– Набор веса? Я бы не сказала. Набор веса обычно предшествует диабету, особенно диабету второго типа.

– То есть лишние пять килограммов – это еще не так страшно.

– Лишние пять килограммов? Нет конечно! А вот когда пациенты весят сто и более килограммов …

– Каковы симптомы заболеваний щитовидной железы?

– В последнее время отмечается рост заболеваний щитовидной железы: это и узловые образования в щитовидной железе, это и аутоиммунный тиреоидит, который сейчас очень часто звучит (тиреоидит – это воспаление). Вот такие ситуации. С чем это связано? Многие спрашивают, в чем это может проявляться, какие основные симптомы. В принципе, здесь те же общие симптомы: это общая слабость, снижение работоспособности, сонливость, выпадение волос, сухость кожи. Эти проявления бывают предвестниками. У женщин это часто со стороны женской сферы, у мужчин тоже могут быть нарушения в мочеполовой системе. Бесплодие: часто мы выявляем проблемы не только у женщин, но и у мужчин со стороны щитовидной железы. Вот основные моменты.

– Вы сказали, что небольшой набор веса не считается признаком сахарного диабета. Я прочитала, что любовь к сладкому тоже не признак сахарного диабета.

– Нет.

– Хотя все говорят: сахарный диабет – значит, ты ешь очень много сахара. Это не так?

– Это не так.

– А что же тогда способствует заболеванию диабетом?

– Здесь очень много факторов. Конечно, первое – наследственная предрасположенность. В том, что мы видим в последнее время большой рост заболеваемости сахарным диабетом, особенно второго типа, конечно, виноват наш с вами образ жизни: он очень поменялся, наше питание и наша двигательная активность. Посмотрите сейчас на детей в школе, в институтах, в учебных заведениях, вообще на молодежь, сколько стало избыточного веса. Посмотрите на группу людей активного возраста (люди 30, 40, 50 лет, я уже не говорю про пожилых), сколько людей с избыточным весом. Это даже необязательно ожирение (хотя и ожирения очень большой процент), а просто избыточный вес.

Это то, что мы с вами кушаем. У нас очень интенсивный темп жизни, и мы не всегда успеваем себе приготовить правильную пищу – конечно, легче воспользоваться фастфудом, который облегчает жизнь, ну и плюс это вкусно.

И конечно же, это двигательная активность. Движение, к сожалению, у людей минимальное. И все это способствует тому, что идет прибавка веса, а это нагрузка на поджелудочную железу, на весь желудочно-кишечный тракт, на печень, и все это способствует развитию сахарного диабета второго типа.

Конечно же, экология имеет значение: то, что мы с вами кушаем, где это вырастили, где это получили, как это производилось – это тоже имеет большое значение.

Пуд соли съесть?

– Насколько ваши пациенты теперь сознательны: приходят на обследование, когда находят недомогания, или просто для профилактики раз в полгода или в год? Не секрет, что заболевания выявляются в основном, когда петух уже клюнул: приходят – и оказывается, что заболевание сильно запущенное.

– В последнее время действительно появляется группа людей, которые приходят к нам на ранних этапах или просто в целях диспансеризации. К сожалению, доступность докторов в области не очень хорошая, и поэтому попасть к врачу, пройти элементарное обследование бывает не так просто. Но действительно такая тенденция есть, и все больше людей приходят к доктору с желанием проверить свое здоровье.

– Как в Псковской области с нашим скудным солнцем заниматься профилактикой этих заболеваний? Какие витаминчики попить?

– Наша область относится к группе регионов со средней и даже легкой степенью дефицита йода. И йодированная соль должна быть у каждого на столе, в каждой семье. Причем для этого не нужно проходить никакие обследования. Это элементарные вещи. Не нужны даже специальные йодированные продукты: вода, хлеб. А вот банальная йодированная соль должна быть на столе.

Уже много лет мы, эндокринологи, пытаемся, чтобы приняли этот закон на государственном уровне, но пока все еще разрабатывается. Понимаете, даже профилактику узлового зоба, который, может быть, разовьется у человека в 30, 40, 50, 60 лет, нужно начинать с младенчества. И в принципе, это основное. Ну а «витаминчики попить» – какие-то поливитамины с йодом. Здесь я не могу давать рекомендации: все-таки любые поливитамины – это уже лекарственный препарат, хоть и пишут, что это БАДы, и здесь, конечно, нужно подходить к этому разумно и лучше все-таки сначала проконсультироваться у доктора, можно ли «витаминчики попить» или не надо.

– Но йодированную соль тоже пачками, наверно, не надо есть.

– Пачку йодированной соли вы не скушаете.

– Слава богу, она есть в магазинах, можно купить.

– Да. Может быть, она немножко дороже, но…

– Некоторые, обнаружив у себя проблемы со щитовидкой, начинают себе мазать горло йодной сеточкой. Насколько это эффективно?

– Суточная потребность йода составляет у человека где-то в среднем 160-200 мг йода – в одной капле йода какие-то тысячные доли. Намазав шею или еще что-то там йодом или, как многие любят еще, попить этот йод каплями в молоке – это вы себе устраиваете маленький Чернобыль, но если организм крепкий, то он выживет, конечно. Так что ни в коем случае!

– Вы сказали про неправильное питание. Много детей действительно начинают страдать избыточным весом. Ваш совет родителям: три группы продуктов, которые необходимо исключить из рациона детей, чтоб у них не было проблем с сахарным диабетом и с набором избыточного веса?

– На самом деле я бы, наверно, оставила все как доктор и как эндокринолог, но все должно знать меру, и эту меру нужно соблюдать. Конечно же, я бы исключила вообще все рафинированные сахара в любом виде. Даже шоколад – это полезный продукт, если он в умеренном количестве и качественного состава. А вот рафинированный сахар, особенно в большом количестве – это, конечно, очень вредно. Плюсом я бы исключила, наверно, термообработку: это очень жареные продукты, зажаренные во фритюре. Ну и третье: необходимо исключить как можно больше продуктов, в которых консерванты и «буковки Е». Эти «буковки Е» имеют накопительный эффект, и именно они повреждают бета-клетку поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. И именно они нарушают многие процессы в организме, которые ведут к избыточному весу.

Раковое излучение

– В каком возрасте надо пройти элементарное обследование: сделать УЗИ щитовидной железы, сдать кровь на сахар, на гормоны, даже не имея никаких симптомов? И как часто надо проверяться?

– Знаете, об исследовании щитовидной железы в России принят закон. Исследование щитовидной железы начинается в младенчестве: как только дети появились на свет, в перинатальном центре проводятся исследования на гормон ТТГ щитовидной железы и выявляется врожденный гипотиреоз. Это уже много лет. Поэтому на самом деле исследования мы начинаем проходить прямо при рождении.

Но если говорить о плановых исследованиях здорового человека, то, конечно же, это люди, которые планируют беременность, причем и мужчины, и женщины. Здесь возраст может быть любой.

Если у вас в жизни все хорошо, то можно жить спокойно и необязательно проходить обследования. При переходе во взрослый период, в 18-20 лет можно обследоваться, а потом до 35-40 лет обследование можно проходить даже раз в пять лет. Если нет предпосылок, то это часто делать не нужно. А вот после 40 лет, когда у нас увеличивается количество всевозможных проблем, особенно эндокринных, наверно, можно каждый год проверять. Я как доктор-практик даже сказала бы, уже начиная с 35 лет. А так, конечно, основная масса исследований – после 40 лет, а после 50 – так это обязательно.

– Отчего происходят новообразования щитовидной железы? Это те же факторы риска или все-таки у этого заболевания другие причины?

– Когда я пришла работать в эндокринологию 25 лет назад, рак щитовидной железы мы изучали только по литературным данным, и это были единичные случаи в Псковской области. Сейчас на каждом приеме (я еще принимаю пациентов в консультативной областной поликлинике) это где-то 2-3 человека: это или ты ставишь диагноз, или они уже наблюдаются, то есть это теперь стало распространенной ситуацией.

Провоцирующие факторы? Во-первых, мы сейчас имеем последствия Чернобыля. Но на самом деле рост заболеваемости идет и у молодых, которые Чернобыля-то не видели. Провоцирующие факторы – это, конечно же, образование узлов, и прием йодированной соли, «Йодомарина», препаратов йода (сейчас для всех беременных и кормящих мам это в обязательном порядке) – это профилактика появления узлов. Ну и конечно же, онкологическая ситуация еще связана с тем, что мы с вами очень много находимся в поле излучения мобильных телефонов, компьютеров. И конечно же, стрессовые ситуации. Что бы там ни говорили, но сейчас живем мы в стрессовой ситуации, связанной не только с эпидемией ковида: в последние годы на наших детей обрушивается поток информации, которую они должны воспринимать. Конечно, все это способствует раку щитовидной железы.

Если все сделать правильно: вовремя прооперировать, вовремя начать наблюдаться, провести всю терапию, то при раках щитовидной железы прогноз на сегодняшний день очень хороший. Здесь главное – сделать все вовремя. В принципе, наверно, как и при любых раках.

– Сейчас активно пропагандируется грудное вскармливание. И я на собственном опыте заметила, что достаточно много детей, которые вскармливались искусственно, прямо пухляши, как надутые. Влияет ли искусственное вскармливание на развитие в дальнейшем сахарного диабета?

– Конечно, грудное вскармливание – это очень хорошо во всех отношениях, не только для эндокринологии. Действительно, детки, которые находятся на искусственном вскармливании, часто имеют предрасположенность к избыточности веса. Но на развитие сахарного диабета первого типа здесь сильного влияния нет. Единственное, если сохранится избыточный вес у ребеночка, то это может приводить к диабету второго типа, что мы сейчас видим в большом количестве у детей, подростков, в том числе и в нашей области. Конечно, это не очень хорошо.

Потом, понимаете, почему они такие? Представляете, когда лактация, чтоб добыть мамино молоко, это сколько надо усилий приложить малышу. А из бутылочки удобно: кушай да кушай, сколько хочется. Конечно же, лактацию надо поддерживать при возможности. О причинах избыточного веса никто не откроет Америку: все, что к вам поступило, – это энергия, вы должны ее использовать. Если вы что-то не использовали, то это будет откладываться на щечки, бока и все остальное.

Под наблюдением

– Сейчас дефицит медицинских кадров. Но тем не менее что нужно делать жителям районов, чтобы проверяться? Я так понимаю, это первичное звено, обычная поликлиника.

– Да.

– Достаточно попросить у терапевта пройти анализы, и потом после этого к вам в больницу могут доставить в случае тяжелых нарушений…

– Да, если нужна консультация, то, конечно, везут. На самом деле главное – попасть к терапевту. Сейчас это вообще элементарное обследование: глюкоза крови натощак, глюкоза крови на фоне еды – для диагностики сахарного диабета больше ничего не надо. Уже эти показатели помогут сориентироваться. Что касается щитовидной железы, это обязательно гормональный фон: это ТТГ, такой тиреотропный гормон, Т3, Т4 свободные фракции, наличие антител ткани щитовидной железы – это сейчас делается практически везде. Может быть, единичные поликлиники, которые это не могут себе позволить. Да есть очередность, но, наверно, эти исследования и не могут быть массовым. И УЗИ щитовидной железы тоже доступно.

– Просто надо сдать набор элементарных анализов и потом уже терапевт будет смотреть?

– Да, терапевт может оценить ситуацию, и если что-то не понравились, появились вопросы, то уже отправляют к узкому специалисту.

– И потом в крайнем случае пациенты попадают в областную больницу?

– Необязательно в крайних, но, бывает, попадают.

– Можно ли избавиться от диабета без медикаментозного лечения? И в каких случаях такое возможно?

– Если это диабет первого типа, то это невозможно. Но вообще вся эндокринология – это диагнозы, которые ставятся на всю жизнь. А если это диабет второго типа и с избыточным весом, то значительная потеря веса может привести к очень устойчивой ремиссии, к нормализации показателей глюкозы крови без медикаментозного вмешательства. Такие случаи тоже бывают.

– А что касается щитовидки, здесь все совсем не так.

– Практически да. При заболеваниях щитовидной железы бывают три ситуации. Если есть проблемы со щитовидной железой, но при этом нет нарушения ее функции и она, несмотря на наличие узлов, кистозных включений, работает хорошо, это называется эутиреоз, то есть функции не нарушены. Если есть тиреотоксикоз, повышение функций щитовидной железы, то мы это лечим. И третья ситуация – это если есть снижение, гипотиреоз функций щитовидной железы. Вот если есть гипотиреоз, снижение функций, то это диагноз на всю жизнь. Иногда в случае тиреотоксикоза, повышенной функции щитовидной железы, применяется длительное лечение, но тоже может быть ремиссия.

– Даже среди моих знакомых оказались люди, которым было поставлено снижение функции щитовидной железы, они попили месяц таблеточки и бросили. А вот это, я так понимаю, делать ни в коем случае нельзя.

– Нет, не нельзя. Раньше, когда мы ставили такой диагноз, мы уже понимали, что он ставится на всю жизнь. Сейчас в связи с диагностическими возможностями бывает некоторое улучшение: это если дозы были небольшие. И бывает, что на фоне лечения действительно улучшаются показатели. Но чаще всего потом все возвращается.

– То есть всегда нужно наблюдаться?

– Обязательно. Гипотиреоз, снижение функций щитовидной железы, – это на всю жизнь, наблюдаться обязательно, даже если есть улучшение и есть возможность отменить лекарства.

– Если выявили, значит, надо периодически ходить к доктору.

– С той очередностью, которую доктор назначит.

Прививаться или нет?

– Актуальный вопрос – это вопрос о вакцинации людей, у которых есть сахарный диабет. Диабетики очень уязвимы к короновирусу.

– Да.

– И у них, особенно у тех, у кого диабет первого типа, очень тяжело протекает эта болезнь и часто заканчивается летальным исходом. Действительно ли диабетикам нужно обязательно вакцинироваться и прививка помогает перенести коронавирус в легких формах?

– Вакцинироваться нужно обязательно, особенно нашим пациентам. По статистике (это не только наша статистика, но и мировая), пациенты с сахарным диабетом, особенно с диабетом второго типа при наличии избыточного веса или ожирения, артериальной гипертензии, к сожалению, болеют тяжелее и действительно летальные исходы имеют место. Прививаться надо, конечно.

– Это связано с тем, что у диабетиков и так поражены сосуды?

– И это тоже одна из основных причин. При сахарном диабете всегда страдает практически все, страдает иммунная система. При длительном заболевании, бывает, нет хорошей компенсации, что характерно для больных с сахарным диабетом, особенно второго типа, – организм и так ослаблен. И наличие любого вирусного заболевания – это всегда большая нагрузка, а уж заболевание коронавирусом...

– Об остальных эндокринных патологиях, наверно, тоже не приходится говорить и это все является показаниями к обязательной прививке?

– Очень часто сейчас ко мне на прием приходят с просьбой выдать противопоказание. Многие боятся. Люди правильно боятся, потому что эндокринология – это никому не понятно. И все боятся: «А у меня же есть какая-то ситуация и, доктор, можно ли мне прививаться или нужно медотвод взять?» Сейчас на приеме это один из актуальнейших вопросов. И я хочу сказать, что эндокринные заболевания не являются противопоказанием к проведению прививки от COVID-19. Может быть противопоказание, если есть обострение: нет декомпенсации сахарного диабета и сейчас надо привести в порядок уровень сахара, плохие показатели гормонального фона и их тоже нужно привести в порядок и только после этого прививаться. Нужно обязательно, чтобы для прививки было состояние компенсации. Но прививаться надо обязательно.

Через подмышки

– Почему врачи, если дело дошло до операции на щитовидной железе, говорят, что если вы хотите высокотехнологичную медицинскую помощь, то поезжайте в центр им. Пирогова в Питере? Как у нас с этим обстоят дела в Псковской областной больнице и есть ли у нас высокие технологии? Я знаю, что в центре им. Пирогова вообще начинают думать, как делать операцию через подмышки, чтобы не было никаких следов от операций, и там по полису есть возможность достаточно быстро прооперироваться.

– Действительно, большой поток пациентов едет в Санкт-Петербург. Что значит высокие технологии? Во-первых, при операциях на щитовидной железе сейчас есть методики, которые можно отнести к высоким технологиям. Но у нас в областной больнице, в нашем онкодиспансере очень есть большой опыт операций на щитовидной железе. Вы знаете, отправление пациентов в центр Пирогова – это, может быть, какие-то личностные отношения. Плюс, конечно, большие проблемы с операциями в последние два года из-за ковида.

А что касается методик, о которых вы говорите, я могу с гордостью сказать, что наша областная больница это выполняет и у нас уже несколько операций выполнено с доступом. Эндоскопический доступ – это доступ под языком, доступ из подмышки. У нас действительно уже есть такие пациенты. Мы все это делаем.

К сожалению, это пока не массово, но здесь уже моменты кондиционнные, технические. К сожалению, их никто не отменял, потому что в областной больнице это делается на территории общей хирургии, то бишь это не отдельное отделение, которое занимается только заболеваниями щитовидной железы. Но таких центров всего несколько во всей России. Однако у нас тоже очень хорошие результаты.

Бывает, как мне сами же пациенты рассказывают, что им в центр Пирогова попасть легче, чем к нам, в связи с большой загруженностью наших хирургов. А так у нас это все делается. Действительно, очень красивые результаты.

– Схема назначения операции та же самая? Терапевт может вас направить к эндокринологу, эндокринолог уже дает заключение – и как потом? Это очередь, выделение квоты – как это происходит?

– Это не квота. Есть определенная очередь. Прошли обследование, попали к эндокринологу – врач определил, что вам нужно оперативное лечение. Отправляются на консультацию к хирургу в областную поликлинику (в областной поликлинике есть хирургический прием), и доктор уже определяет, как это срочно будет выполнено.

Ключик-инсулин

– Как часто сегодня в области диабет второго типа переходит в диабет первого типа и как много в последнее время приходит к вам приходит пациентов с запущенным диабетом?

– Начну с конца. Запущенные формы, к сожалению, есть каждый год. Это неизбежно в последнее время, может быть, из-за того, что у людей меньше доступ даже к терапевтам, может быть, действительно увеличилось количество тяжелых декомпенсированных сахарных диабетов, которые попадают к нам в отделение. В общем-то, определенное количество таких случаев есть всегда.

Что касается перехода сахарного диабета второго типа в первый тип, вообще говорят, что скоро не будет терминов «первый тип», «второй тип». Дело в том, что когда с диабетом второго типа мы уже не справляемся таблетированными препаратами и диетой, нужно подсоединять инъекции инсулина. И многие считают, что это переход диабета в первый тип. На самом деле это не переход, это все тот же сахарный диабет второго типа, который теперь уже нуждается в инсулинотерапии. Но по своему патогенезу, по своей сути это все равно будет диабет второго типа.

– Тогда буквально два слова о диабете первого типа: в чем отличительная его особенность?

– Диабет первого типа – это всегда инсулинозависимый диабет. Что это такое? У нас есть поджелудочная железа, в ней есть бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Что такое инсулин? Наш организм состоит из большущего количества клеток, и каждая клеточка хочет кушать. Так вот, каждая клеточка кушает только глюкозу. И чтобы эта глюкоза попала к человеку в клетку, нужен инсулин. И получается что? У человека много сахара в крови, просто завалы, запасы, а ключика от дверки, который бы запустил этот сахар в клетку и накормил ее, нет: он перестал вырабатываться бета-клеткой. И клетка, гибнет: нет питания. Это если примитивно объяснять, что такое сахарный диабет, особенно первого типа.

Если нет этого ключа, пока ты его не дашь, то есть пока в организм не введешь инсулин, ничего не изменится. Это всегда заместительная терапия. И поэтому для пациентов с сахарным диабетом первого типа здесь только инсулинотерапия: это введение инсулина.

– Он бывает и у совсем маленьких деток, да?

– Да.

– Это генетические причины?

– Генетическая предрасположенность плюс определенные факторы.

– Просчитать эти факторы невозможно?

– Фактор можно просчитать: если провести генетическое исследование, то у вас есть гены, которые будут способствовать развитию сахарного диабета. Но, к сожалению, провоцирующими факторами являются те же вирусы, это необязательно неправильное питание. И конечно, довольно тяжело защититься.

– Здесь главная задача – вовремя выявить заболевание?

– Да

– Какую помощь сегодня оказывает пациентам эндокринологическое отделение?

– Отделение находится на территории областной больницы. Это единственное в области специализированное отделение. На сегодняшний день мы оказываем помощь всем пациентам с заболеваниями эндокринной системы. Большая часть (где-то 80 %) – это заболевание «сахарный диабет», как первого, так и второго типа. В отделении небольшое количество больных с заболеванием щитовидной железы, зато их очень много на консультативном приеме: на сегодняшний день при развитии медицины люди с заболеваниями щитовидной железы редко нуждаются в госпитализации. И со всеми остальными ситуациями, которые бывают в эндокринологии: это заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, – тоже, если в этом есть необходимость, мы оказываем помощь. Диагностические возможности областной больницы очень хорошие.

– Но это же не только диагностика, но иногда и срочные, особенно у диабетиков, у которых бывают серьезные приступы.

– Экстренную помощь мы оказываем постоянно. И очень приятно, что, несмотря на ситуацию с ковидом, отделение продолжает работать и для оказания плановой помощи: да, она сейчас, может быть, не в таком большом количестве, как это раньше было, но мы оказываем и плановую помощь, не только экстренную.

– Спасибо большое, Елена Анатольевна!