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Общество

В Псковской области скорректируют ограничения по COVID-19

Ограничения по коронавирусу скорректируют в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

22 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционное совещание по эпидемиологической обстановке в регионе. В обсуждении вопросов приняли участие первый заместитель Вера Емельянова, руководство регионального управления Роспотребнадзора и профильных областных комитетов и управлений.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук обратил внимание, что в эпидобстановке региона отмечается положительная динамика. Если раньше специалисты фиксировали сокращение темпов прироста больных, то теперь, впервые за 11 недель, зарегистрировано реальное снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю количество больных COVID-19 уменьшилось практически на 100 случаев, или 4,8%. При этом положительные тенденции отмечаются не во всех муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка в Пустошкинском районе, где в 3,5 раза превышен среднеобластной показатель. Губернатор поручил проанализировать ситуацию в муниципальном образовании, проверить соблюдение действующих ограничительных мер.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подтвердила, что в системе здравоохранения региона отмечается снижение загрузки коечного фонда. В настоящее время в штатный режим работы переводится Новосокольническая межрайонная больница. С сегодняшнего дня больные коронавирусной инфекцией туда не госпитализируются. Таким образом, общий объем коечного фонда в регионе снижен до 1015 коек, из которых занято только 68%. «Мы видим, чем больше охват вакцинацией, тем больше снижение загрузки коечного фонда»,- заметила Марина Гаращенко.

Особое внимание на совещании Михаил Ведерников уделил обсуждению того, как, учитывая эпидобстановку, наиболее оптимально скорректировать действующие ограничительные меры. После проработки и обсуждения все предложения будут рассмотрены на оперативном штабе, после чего закреплены указом губернатора.

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