Псковские спортсмены и их тренеры будут получать ежемесячные денежные выплаты
Спортсмены Псковской области, достигшие высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренеры будут получать ежемесячные денежные выплаты. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, выплаты спортсменам и их тренерам будут направлены в декабре сразу за три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь.
Так, с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года спортсменка Наталья Спиридонова, занявшая первое место на первенстве мира по легкой атлетике, будет получать выплату в 15 тысяч рублей, ее тренер Екатерина Алексеева – пять тысяч рублей.
Спортсмен Константин Некрасов, занявший второе место на чемпионате России по велосипедному спорту 2021 года, – 15 тысяч рублей, его тренер Вячеслав Тарасов – пять тысяч рублей.
Спортсмен Дмитрий Муратов, занявший третье место на чемпионате России по боксу, – 15 тысяч рублей, его тренер Владимир Ивасенко – пять тысяч рублей.
Спортсменка Ника Снеткова, занявшая первое место на чемпионате России по стрельбе из лука, – 15 тысяч рублей, её тренер Виталий Андреев – пять тысяч рублей.
С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года выплату получат спортсмен Александр Матвеев, занявший третье место на чемпионате России по гребному спорту 2021 года, он будет получать выплату в 15 тысяч рублей, его тренер Сергей Матвеев – выплату в пять тысяч рублей.
А спортсмен Филипп Шабанов, занявший третье место на чемпионате России по легкой атлетике, – 15 тысяч рублей, его тренер Константин Шабанов – пять тысяч рублей.
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