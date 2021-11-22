Россельхозбанк совместно с группой SRG запустил возможность онлайн-заказа отчёта об оценке объектов недвижимости

15:19, 22 ноября 2021, ПАИ

Россельхозбанк предоставил клиентам возможность дистанционной подачи документов для подготовки отчёта об оценке объекта недвижимости через экосистемы «Своё жильё» и «Своё село» при оформлении ипотечной сделки. После одобрения заявки на ипотечный кредит клиенту останется только загрузить необходимый пакет документов по приобретаемой недвижимости в личном кабинете и подать заявку на отчет об оценке. Функционал запущен совместно с группой SRG. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Отчёт содержит информацию о стоимости объекта недвижимости и является обязательным документом при согласовании выбранного объекта недвижимости по ипотечной сделке. Клиент заполняет только адрес объекта недвижимости и далее в зависимости от типа объекта недвижимости загружает пакет документов. Подготовка отчёта занимает 1-2 дня, после чего клиент получит в электронном виде готовый отчёт. После этого будущему владельцу недвижимости остается только посетить офис банка для подписания кредитной документации.

«Мы поэтапно переводим ипотечное кредитование в цифровой формат и предлагаем клиентам оформлять заявки на сайте банка, что позволяет сделать процесс приобретения объекта недвижимости быстрее и комфортнее. Теперь экосистемы РСХБ позволяют не только подобрать любую интересующую недвижимость в городе или поселке, в несколько кликов выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на кредит в режиме онлайн, но и заказать отчёт об оценке объектов недвижимости. Это даёт возможность организовать ипотечную сделку в более короткие сроки и без явки клиента в банк до момента подписания кредитной документации», – отметила руководитель центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

«Группа SRG продолжает развивать цифровые сервисы для бесшовного проведения и сокращения процесса ипотечных сделок. Интеграция сервиса по оценке объектов с РСХБ – важный шаг по переводу кредитных сделок полностью в онлайн. Теперь клиенты банка могут быстро и удобно пройти все этапы ипотечного конвейера прямо на сайте. Наше сотрудничество с РСХБ показывает, что все этапы ипотечной сделки можно успешно проводить в цифровом формате», – рассказал партнёр группы SRG Максим Русаков.