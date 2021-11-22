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Общество

Порядок заготовки дров, грибов и новогодних елей обсудят псковские депутаты

На предстоящей сессии Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект, касающийся порядка заготовки дров, грибов и новогодних елей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области» разработал региональный комитет по природным ресурсам и экологии в целях объединения в один нормативно-правовой акт всех правовых норм, регулирующих вопросы в данной сфере.

«Принимая новый закон, мы признаем утратившими силу более десятка действующих сейчас законодательных актов области – очевидно, что для пользователей, прежде всего обычных граждан, гораздо удобнее, когда все правовые нормы в сфере лесных отношений будут собраны в одном документе», - прокомментировал законопроект член комитета по экономической промышленности, АПК, экологии и природопользованию, председатель областной Ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев.

Он отметил, что документ не содержит принципиально новых положений – порядок и нормативы заготовки гражданами для собственных нужд древесины, лекарственных растений, пищевых и недревесных лесных ресурсов не меняются. Прежним остаётся и порядок заготовки елей для новогодних праздников.

Предварительное обсуждение законопроекта пройдёт на заседании комитета по экономической промышленности, АПК, экологии и природопользованию.

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