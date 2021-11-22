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Общество

Завершился приём заявок на областной конкурс «Киномания на Великой»

22 ноября завершился приём заявок на псковский областной конкурс «Киномания на Великой». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, на конкурс поступило более 20 работ из Пскова, Опочки, Невеля, Новоржева, Плюссы, Себежа и Великих Лук.

Работы принимались в трёх номинациях: социальный ролик, документальный и короткометражный фильм. Теперь их оценит профессиональное жюри.

Авторов лучших работ отметят призами от организаторов и спонсоров, также им предоставят возможность посетить киностудию «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

Финал конкурса состоится в середине декабря. Предполагается проведение очного показа работ.

Напомним, для того чтобы повысить интерес к кинопроизводству и созданию роликов, в рамках фестиваля больше месяца проходила «Киношкола», включившая в себя 27 мастер-классов по режиссуре, сценарному мастерству, монтажу и операторскому искусству.

Организатором фестиваля «Киномания на Великой» выступает Псковский городской молодёжный центр.

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