До -8 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью

15:34, 22 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области 23 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -8…-3 градуса, днём -4…+1 градус.

Ночью преимущественно без осадков, днём небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.