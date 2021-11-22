До -8 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
В Псковской области 23 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -8…-3 градуса, днём -4…+1 градус.
Ночью преимущественно без осадков, днём небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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