Более 321 млн рублей получила Псковская область на лечение COVID-больных

15:50, 22 ноября 2021, ПАИ

На оказание помощи больным новой коронавирусной инфекцией Псковская область в общей сложности получила более 321 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Собрание поступил законопроект, меняющий параметры текущего бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области. Доходы увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысячи рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей.

«Деньги для медицинских организаций на лечение ковида в бюджете фонда были предусмотрены, но заболеваемость оказалась значительно выше, чем предполагалась в начале года. Мы не знали, что будет столько больных», - прокомментировал выделение дополнительных средств на возмещение дефицита по оплате уже оказанной медпомощи ковид-пациентам вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Как врач с многолетним практическим опытом Игорь Дитрих объяснил, почему не удаётся сдерживать рост заболеваемости: «Все мы дружно с трудом прививаемся, а ещё с большим трудом соблюдаем предписанные профилактические меры. Большинству людей кажется, что всем этим можно пренебречь, вроде бы мелочь – не надеть маску или лишний раз не помыть руки, а в итоге получается то, что имеем».

С учётом дополнительных средств общий объем доходов территориального фонда составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы превысят цифру в 9 млрд рублей.