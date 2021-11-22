Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 321 млн рублей получила Псковская область на лечение COVID-больных

На оказание помощи больным новой коронавирусной инфекцией Псковская область в общей сложности получила более 321 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Собрание поступил законопроект, меняющий параметры текущего бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области. Доходы увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысячи рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей.

«Деньги для медицинских организаций на лечение ковида в бюджете фонда были предусмотрены, но заболеваемость оказалась значительно выше, чем предполагалась в начале года. Мы не знали, что будет столько больных», - прокомментировал выделение дополнительных средств на возмещение дефицита по оплате уже оказанной медпомощи ковид-пациентам вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Как врач с многолетним практическим опытом Игорь Дитрих объяснил, почему не удаётся сдерживать рост заболеваемости: «Все мы дружно с трудом прививаемся, а ещё с большим трудом соблюдаем предписанные профилактические меры. Большинству людей кажется, что всем этим можно пренебречь, вроде бы мелочь – не надеть маску или лишний раз не помыть руки, а в итоге получается то, что имеем».

С учётом дополнительных средств общий объем доходов территориального фонда составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы превысят цифру в 9 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

22 ноября 2021

Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать
22 ноября 2021

Сыродельню Сергея Сального из Пушкинских Гор выдвинули на «Народное признание – 2021»

22 ноября 2021

«Союзмультфильм» показал трейлер к перезапуску «Ну, погоди!»
22 ноября 2021

66 школьных классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса
22 ноября 2021

Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
22 ноября 2021

Студент колледжа ПсковГУ рассказал, как выиграл миллион рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
22 ноября 2021

Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж
22 ноября 2021

Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...