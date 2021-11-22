В распоряжение больницы Куньинского района поступил новый автомобиль
В распоряжение Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы поступил новый автомобиль, передает газета «Пламя» Куньинского района.
Автомобиль УАЗ укомплектован медицинским оборудованием фактически до уровня скорой помощи, печка греет, резина новая, в салоне установлен кондиционер. Сейчас автомобиль проходит антикоррозийную обработку.
Как отмечает корреспондент газеты, передача машины стала возможной благодаря взаимодействию общественных помощников губернатора и комитета по здравоохранению Псковской области.
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