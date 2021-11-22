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Культура

Псковский драмтеатр отправится на гастроли в Узбекистан

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина примет участие в IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который пройдет в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Молодежный форум в четвертый раз объединит на одной площадке театры из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, России. Целью фестиваля является содействие укреплению творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии – режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков, и установлению единого культурного пространства. Псковский театр – единственный российский коллектив, приглашенный на форум в этом году.

В конкурсной программе фестиваля Россию представит спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» режиссера Елизаветы Бондарь по пьесе современного американского драматурга Оливии Дюфо. Псковский театр драмы своей постановкой в 2019 году открыл имя этого успешного в Америке автора для России и Европы. Спектакль состоится 5 декабря на сцене Молодежного театра Узбекистана в Ташкенте.

По сюжету в жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на самую престижную для авторов комиксов премию в Новой Англии. В тот же день она теряет свою единственную дочь. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни. В роли Джейн Хейли – Наталья Петрова, в роли ее дочери Атланты – Ксения Чехова. В спектакле также заняты: Денис Кугай, Анна Шуваева, Роман Сердюков.

Елизавета Бондарь – молодой, но уже известный режиссер. В ее послужном списке постановки в московском театре «Геликон-опера», театре «Практика», Красноярском театре оперы и балета, Новосибирском театре музыкальной комедии, Русском театре Эстонии, Калининградском драматическом театре и многих других.

Соавтором спектакля является композитор Николай Попов, научный сотрудник центра электроакустической музыки Московской консерватории, лауреат многих композиторских конкурсов. В спектакле он вместе с режиссером работал над ритмической и мелодической партитурой актерской речи. Медиахудожник «Гробницы малыша Тутанхамона» Алина Тихонова принимала участие в создании спектаклей Александринского театра «Чук и Гек» и «Мысль», работала над проектами Михаила Патласова «Неприкасаемые» и «Цель визита», спектаклем театра «Старый дом» «Пыль».

«Гробница малыша Тутанхамона» не в первый раз выезжает на гастроли: спектакль – участник офф-программы Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв» и участник фестиваля «Артмиграция» в Москве. Однако за пределами России спектакль будет представлен впервые.

В последние годы театр под художественным руководством Дмитрия Месхиева активно гастролирует как в Москве («Биеннале театрального искусства», Brusfest, «Артмиграция», «Черешневый лес») и Петербурге (премия «Прорыв», фестиваль «Александринский»), так и в регионах – в Екатеринбурге (фестиваль «Реальный театр»), Архангельске («Европейская весна»), Новосибирске (Рождественский фестиваль искусств), Перми («Монофест»), Воронеже (Платоновский театральный фестиваль), Рязани («Свидания на Театральной») и многих других российских городах. С недавнего времени театр возобновил зарубежные гастроли – Псковская драма уже выезжала на фестиваль «М@rt. Контакт» в Могилев, теперь же представит Россию на международном фестивале в Узбекистане.

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