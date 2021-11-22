Студент колледжа ПсковГУ рассказал, как выиграл миллион рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

16:27, 22 ноября 2021, ПАИ

Студент колледжа Псковского государственного университета Леон Хабиби выиграл миллион рублей, победив на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Состязания проходили по 12 направлениям. Леон Хабиби стал финалистом по направлению наука и технологии «Создавай будущее!» и получил почётный статус «Звезда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Молодой человек отметил, что принял участие в конкурсе по совету своего преподавателя. Само мероприятие проходило поэтапно. Сначала участникам предложили решить тесты, по результатам которых определялось тематическое направление и примерные критерии личности и интересов. Затем каждому конкурсанту было дано свое задание.

«В моём случае это была исследовательская работа в области машиностроения, – поделился Леон Хабиби. – Она была связана с изучением вопросов актуальности двигателя внутреннего сгорания и будущего этой отрасли. Нужно было найти информацию не менее чем из пяти разных источников и сделать сначала подвыводы на каждый тезис, а затем описать суммарное видение проблемы».

Далее последовали два очных этапа, полуфинал и финал. На этих стадиях конкурса были сформированы команды, каждой из которых были заданы проблемные задачи по различной тематике. Например, группа, в которой участвовал Леон Хабиби, в полуфинале решала кейс, связанный с темой экологии и вырубки лесов, в финале его команде достались проблемы, связанные с образованием.

«Запомнилось многое, – отметил студент-победитель. – Например, концерт духовой группы на финале конкурса, общение с людьми из групп. Я хотел поехать туда, чтобы встретиться с ребятами из полуфинала».

На вопрос о том, что студент планирует делать с выигрышем, Леон Хабиби отметил, что пока идей как таковых нет. Возможно, средства он использует для поступления в вуз.

Напомним, с 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде прошёл финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов. Псковскую область в финальных испытаниях представляли 11 студентов. Пятеро из них стали победителями конкурса.

В числе победителей три студента, которые получили по миллиону рублей: Кристина Владимирова (Псковский политехнический колледж), Алена Фёдорова (Великолукский медицинский колледж), Леон Хабиби (Псковский государственный университет).

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.