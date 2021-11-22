Круглый стол «Вирус враждебности – причины агрессии в молодёжной среде» пройдёт в Псковской области

16:44, 22 ноября 2021, ПАИ

В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 22 ноября в Псковской области пройдёт региональное родительское собрание в формате круглого стола «Вирус враждебности – причины агрессии в молодёжной среде». Мероприятие из-за сложной эпидемиологической обстановки состоится в режиме видеоконференции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для участия необходимо заполнить специализированную электронную форму, мероприятие начнется в 17:00. Запись видеоконференции будет распространена в социальных сетях для ознакомления.

Спикерами мероприятия станут специалисты созданного в Псковской области Центра молодёжи и общественных инициатив Дмитрий Григорьев и Дмитрий Куракин.

Организаторами мероприятия являются комитет по образованию Псковской области, Национальная родительская ассоциация, Псковский государственный университет.