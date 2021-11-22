Псково-Печерский монастырь откроет новую гостиницу
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь откроет в Печорах новую гостиницу, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу Псковской епархии.
Здание возводят недалеко от Соборной площади и самой обители. Это третья очередь единого гостиничного комплекса.
В новом отеле высокого класса обустроят порядка 40 номеров для гостей. На первом этаже будет кафе в стиле кафе «Несвятые святые», которое находится по соседству. Помимо этого, там будут открыты магазины авторских работ мастеров.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
22 ноября 2021
Сыродельню Сергея Сального из Пушкинских Гор выдвинули на «Народное признание – 2021»
22 ноября 2021
Студент колледжа ПсковГУ рассказал, как выиграл миллион рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»