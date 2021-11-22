Псково-Печерский монастырь откроет новую гостиницу

17:17, 22 ноября 2021, ПАИ

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь откроет в Печорах новую гостиницу, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу Псковской епархии.

Здание возводят недалеко от Соборной площади и самой обители. Это третья очередь единого гостиничного комплекса.

В новом отеле высокого класса обустроят порядка 40 номеров для гостей. На первом этаже будет кафе в стиле кафе «Несвятые святые», которое находится по соседству. Помимо этого, там будут открыты магазины авторских работ мастеров.