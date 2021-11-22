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Происшествия

Великолучане получили условный срок за кражу у работодателя

Великолукский городской суд вынес приговор по делу о хищении товаров сотрудниками местной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

40-летний великолучанин и 30-летняя жительница Великолукского района обвинялись по части 3 статьи 159 УК РФ. В период с 2 февраля по 29 ноября 2016 года подсудимый занимал должность супервайзера отдела городских продаж одной из организаций города Великие Луки, а в дальнейшем стал менеджером по продажам. По предварительному сговору с подсудимой, являющейся мерчандайзером, а затем торговым представителем той же компании, они подали фиктивные заявки от имени нескольких контрагентов, содержащие заведомо ложные сведения об их намерении приобрести продукцию. Далее работники отдела оперативного учета данной организации оформили товарные накладные на продукцию. Мужчина и женщина ввели в заблуждение работников склада готовой продукции, неправомерно получили на складе товары и распорядились ими по своему усмотрению. Материальный ущерб организации составил более 300 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью. Женщина в содеянном не призналась и заявила, что она никогда не подписывала документы за контрагентов.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, женщине – 1 год 6 месяцев. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание решено считать условным с испытательным сроком каждому 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск, предъявленный представителем потерпевшей стороны, удовлетворен в полном объеме. Он будет взыскан с подсудимых в солидарном порядке. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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