Почти 30 килограммов отработанных батареек из Плюсского района увезут в Ярославль на утилизацию

17:37, 22 ноября 2021, ПАИ

29,2 килограмма отработанных батареек из Плюсского района увезут в Ярославль на утилизацию, сообщает газета «Плюсский край».

Молодёжный центр совместно с Плюсской районной центральной библиотекой осенью объявил сбор отработанных батареек для дальнейшей утилизации. Акция проходила в школах Плюсского района и в центральной районной библиотеке.

«Сегодня от нас зависит, будет ли завтра, сдай батарейку – спаси планету!» – под таким лозунгом проходила областная акция, отметила руководитель Молодёжного центра Елена Николаева. «В Лядской школе собрали 6 килограммов батареек, в Плюсской школе – 6,2 килограмма, посетители библиотеки принесли почти 2 килограмма. Больше всего – 15 килограммов батареек – собрали в Заплюсье (из них 1 килограмм в школе). Спасибо нашему автоволонтёру, председателю ТИК Плюсского района Анастасии Федоровой, которая помогла отвезти собранные батарейки до «ЭкоПромСервис», где их собирают со всей области для передачи на утилизацию на завод НЭК (Ярославская область)», – отметила Елена Николаева.

Напомним, батарейки относятся к опасным отходам и их нельзя утилизировать с общим мусором. Кроме того, они являются источником ценных вторичных ресурсов, которые являются безвозвратно утраченными при попадании на полигон.