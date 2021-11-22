Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 30 килограммов отработанных батареек из Плюсского района увезут в Ярославль на утилизацию

Фото: газета «Плюсский край»

29,2 килограмма отработанных батареек из Плюсского района увезут в Ярославль на утилизацию, сообщает газета «Плюсский край».

Молодёжный центр совместно с Плюсской районной центральной библиотекой осенью объявил сбор отработанных батареек для дальнейшей утилизации. Акция проходила в школах Плюсского района и в центральной районной библиотеке.

«Сегодня от нас зависит, будет ли завтра, сдай батарейку – спаси планету!» – под таким лозунгом проходила областная акция, отметила руководитель Молодёжного центра Елена Николаева. «В Лядской школе собрали 6 килограммов батареек, в Плюсской школе – 6,2 килограмма, посетители библиотеки принесли почти 2 килограмма. Больше всего – 15 килограммов батареек – собрали в Заплюсье (из них 1 килограмм в школе). Спасибо нашему автоволонтёру, председателю ТИК Плюсского района Анастасии Федоровой, которая помогла отвезти собранные батарейки до «ЭкоПромСервис», где их собирают со всей области для передачи на утилизацию на завод НЭК (Ярославская область)», – отметила Елена Николаева.

Напомним, батарейки относятся к опасным отходам и их нельзя утилизировать с общим мусором. Кроме того, они являются источником ценных вторичных ресурсов, которые являются безвозвратно утраченными при попадании на полигон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

22 ноября 2021

Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать
22 ноября 2021

Сыродельню Сергея Сального из Пушкинских Гор выдвинули на «Народное признание – 2021»

22 ноября 2021

«Союзмультфильм» показал трейлер к перезапуску «Ну, погоди!»
22 ноября 2021

66 школьных классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса
22 ноября 2021

Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
22 ноября 2021

Студент колледжа ПсковГУ рассказал, как выиграл миллион рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
22 ноября 2021

Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж
22 ноября 2021

Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...