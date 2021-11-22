Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать

17:37, 22 ноября 2021, ПАИ

22 ноября на сайте ГИБДД России не работает система проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.

«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке воспользоваться сервисом.

Напомним, что 14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушение ПДД. Согласно поручению российского лидера, в России появится возможность предъявлять штрафы на основе фото и видео .