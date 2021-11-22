Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать
22 ноября на сайте ГИБДД России не работает система проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.
«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке воспользоваться сервисом.
Напомним, что 14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушение ПДД. Согласно поручению российского лидера, в России появится возможность предъявлять штрафы на основе фото и видео .
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