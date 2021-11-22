Хозяйка забирающегося в окно Деда Мороза рассказала, чем удивит псковичей в этом году

17:49, 22 ноября 2021, ПАИ

Псковичка Катерина Ли, которая в 2020 году разместила на стене дома на Октябрьской площади инсталляцию с Дедом Морозом, рассказала, как украсит квартиру на предстоящих праздниках.

Она сообщила «Комсомольской правде - Псков», что снова хочет сделать что-то интересное. «К сожалению, пока только идеи и до реализации далеко. Дед Мороз планируется, но в этом году хочется, чтобы он уже достиг цели и заглянул к нам в окно. Поэтому висеть он точно не будет. Хотелось бы ещё добавить оленей на сам балкончик, но пока не ясно, из какого материала они должны быть сделаны, чтобы выдержали дождь, снег и ветер. Ну, и ветки ёлочки, и гирлянда, как само собой разумеющийся факт», - поделилась псковичка.

В прошлом году её задумка получила положительный отклик горожан и гостей Пскова.