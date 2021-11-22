Ректор ПсковГУ приняла участие в медиафоруме Союзного государства

17:58, 22 ноября 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ стала спикером пленарного заседания экспертно-медийного форума постоянного комитета Союзного государства и МИА «Россия сегодня» – «Синхронизация смыслов. Формирование единого информационного пространства в цифровую эпоху». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, мероприятие стартовало сегодня, 22 ноября, в Москве. В нём приняли участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов власти России и Белоруссии, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.

Наталья Ильина выступила с докладом «Создание единого научно-образовательного пространства для реализации задач молодежной политики Союзного государства: партнерство приграничных вузов России и Беларуси». Ректор псковского вуза рассказала о предпосылках создания такого пространства, его задачах и результатах.

В задачах значатся формирование условий привлечения талантов, включая программы профориентации и дополнительного образования школьников и молодёжи Союзного государства, привлекательных образовательных продуктов и цифровых сервисов для белорусской молодёжи приграничных вузов, организация сотрудничества по приоритетным научным направлениям между ПсковГУ и вузами – сетевыми партнерами из Белоруссии, актуальным для национальной повестки двух государств, обеспечение развития инструментов научной коммуникации молодых исследователей и научно-педагогических коллективов вузов России и Белоруссии, подготовка инфраструктуры и реализация адресных проектов, в том числе инвестиционных, направленных на обновление имиджа российско-белорусского сотрудничества у молодёжи.

Результатами реализации проекта должны стать открытие российско-белорусского образовательного центра поддержки и сопровождения талантливых школьников по направлениям: математика и информационные технологии, химико-биологические и физико-технические науки, создание сетевых школ дополнительного образования Союзного государства, совместная с НИИ РАН и НАН Белоруссии реализация сетевых аспирантских программ для выполнения приоритетных научных проектов Союзного государства, создание диссертационного совета по двум отраслям наук и научного журнала с включением ведущих учёных Белоруссии как научных сотрудников зеркальных лабораторий, организационно-методическое сопровождение вузов РФ и проведение международной студенческой школы «Летний университет», а также открытие российско-белорусской «Точки кипения» в международном кампусе ПсковГУ с финансированием инициативных проектов из средств фонда поддержки российско-белорусских молодежных проектов Союзного государства.

Академическими партнёрами со стороны России выступят Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт США и Канады Российской академии наук, Институт Европы Российской академии наук. Партнёрами со стороны Белоруссии станут Белорусский государственный университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебский государственный технологический университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова.

Добавим, целью проведения форума является укрепление информационного сотрудничества между Россией и Белоруссией, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизация роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам Союзному государству. Форум продлится до 23 ноября.