Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ в третий раз станет одной из площадок международного проекта «Летний институт»

ПсковГУ в третий раз станет одной из площадок международного проекта «Летний институт», инициированного Минобрнауки России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Летний институт» стал ярким событием в научно-образовательной жизни нашего университета, — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. — Мы благодарим Министерство науки и высшего образования Российской Федерации за возможность участия в этом проекте. «Летний институт» — это яркий пример того, что наука не имеет границ. Проект способствует обмену опытом, знаниями и идеями, расширяет горизонты исследований. За три года на нашей площадке побывали молодые исследователи из более чем 10 стран Европы и Азии, а также бывшего СНГ. В составе международных команд были предложены проекты, направленные на популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В сегодняшних условиях эта работа имеет стратегическую значимость для нашего государства. Уверен, что уникальный формат «Летнего института» — залог развития дружественных отношений, взаимопонимания и укрепления доверия между странами».

В этом году вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». Руководитель проекта — директор ИГУМа Наталья Молчанова.

Участниками программы станут 25 ученых из 8 стран — Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Останки семи красноармейцев перезахоронили в Плюсском округе
17 июля 2025

В Печорах ведутся работы по ремонту улицы Рижской
17 июля 2025

Островичи почтили память погибшего палубного лётчика Тимура Апакидзе
17 июля 2025

ПсковГУ в третий раз станет одной из площадок международного проекта «Летний институт»
17 июля 2025

Псковских газовиков наградили за содействие СК
17 июля 2025

Псковские ветеринары объяснили извращённый аппетит у собак
17 июля 2025

Восемь случаев несанкционированного потребления газа выявили в Псковской области с начала года
17 июля 2025

Бесплатные концерты творческой школы «Терем-квартета» пройдут в «Михайловском»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...