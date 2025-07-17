ПсковГУ в третий раз станет одной из площадок международного проекта «Летний институт»

14:16, 17 июля 2025, ПАИ

ПсковГУ в третий раз станет одной из площадок международного проекта «Летний институт», инициированного Минобрнауки России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Летний институт» стал ярким событием в научно-образовательной жизни нашего университета, — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. — Мы благодарим Министерство науки и высшего образования Российской Федерации за возможность участия в этом проекте. «Летний институт» — это яркий пример того, что наука не имеет границ. Проект способствует обмену опытом, знаниями и идеями, расширяет горизонты исследований. За три года на нашей площадке побывали молодые исследователи из более чем 10 стран Европы и Азии, а также бывшего СНГ. В составе международных команд были предложены проекты, направленные на популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В сегодняшних условиях эта работа имеет стратегическую значимость для нашего государства. Уверен, что уникальный формат «Летнего института» — залог развития дружественных отношений, взаимопонимания и укрепления доверия между странами».

В этом году вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». Руководитель проекта — директор ИГУМа Наталья Молчанова.

Участниками программы станут 25 ученых из 8 стран — Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.