Псковские ветеринары объяснили извращённый аппетит у собак

13:44, 17 июля 2025, ПАИ

Ветеринары предупреждают псковичей о пикацизме – извращённом аппетите у собак, при котором животные регулярно употребляют несъедобные вещества, сообщили ПАИ в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Это явление встречается довольно часто. Основными причинами являются поведенческие расстройства, различные заболевания (преимущественно желудочно-кишечного тракта), неправильное питание, отметили специалисты.

Инородные тела способны вызывать кишечную непроходимость, повредить стенки кишечника, привести к изъязвлению и стать причинной перфорации кишечника.

Подобные повреждения могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

«Наличие инородных тел в фекалиях – повод для беспокойства, который требует визита к ветеринарному врачу для определения причины поедания собакой несъедобных предметов и поиска решения этой проблемы», – заключили специалисты.