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Общество

Псковские ветеринары объяснили извращённый аппетит у собак

Ветеринары предупреждают псковичей о пикацизме – извращённом аппетите у собак, при котором животные регулярно употребляют несъедобные вещества, сообщили ПАИ в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Это явление встречается довольно часто. Основными причинами являются поведенческие расстройства, различные заболевания (преимущественно желудочно-кишечного тракта), неправильное питание, отметили специалисты.

Инородные тела способны вызывать кишечную непроходимость, повредить стенки кишечника, привести к изъязвлению и стать причинной перфорации кишечника.

Подобные повреждения могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

«Наличие инородных тел в фекалиях – повод для беспокойства, который требует визита к ветеринарному врачу для определения причины поедания собакой несъедобных предметов и поиска решения этой проблемы», – заключили специалисты.

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