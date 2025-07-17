Псковские ветеринары объяснили извращённый аппетит у собак
Ветеринары предупреждают псковичей о пикацизме – извращённом аппетите у собак, при котором животные регулярно употребляют несъедобные вещества, сообщили ПАИ в Псковской областной ветеринарной лаборатории.
Это явление встречается довольно часто. Основными причинами являются поведенческие расстройства, различные заболевания (преимущественно желудочно-кишечного тракта), неправильное питание, отметили специалисты.
Инородные тела способны вызывать кишечную непроходимость, повредить стенки кишечника, привести к изъязвлению и стать причинной перфорации кишечника.
Подобные повреждения могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.
«Наличие инородных тел в фекалиях – повод для беспокойства, который требует визита к ветеринарному врачу для определения причины поедания собакой несъедобных предметов и поиска решения этой проблемы», – заключили специалисты.
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