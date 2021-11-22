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Общество

Российский врач впервые в мире вживил собаке бионические протезы на все лапы

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В Новосибирске дворняжке, которой живодёры отрубили лапы, сделали бионические протезы. Это первый опыт в мире по установке собаке протезов на все лапы, сообщает РИА новости со ссылкой на врача клиники Сергея Горшкова.

«Мы первыми сделали такие операции кошкам, но собаке это сделать в 10 раз сложнее, потому что она тяжелее (около 17 кг) и к тому же у неё нестандартные размеры: это полутакса с кривыми лапками», – сообщил Горшков и отметил, что сначала было непонятно, как установить ей протезы.

Протезы изготовили при помощи специальной программы. Их напечатали на 3D-принтере и обработали покрытием, которое может кости прирастить к протезу.

Животное в декабре прошлого года нашли в Краснодарском крае. Беспомощный пёс в течение двух недель лежал на земле и отказывался есть. Местные зоозащитники не смогли оставить Монику на улице и взялись за её реабилитацию.

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