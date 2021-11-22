В Великолукском районе введён карантин по бешенству
В деревне Максимово Великолукского района введен карантин по бешенству. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
К специалистам ветеринарной службы обратился хозяин собаки. Он рассказал, что животное сначала заболело, а потом погибло. Исследования подтвердили, что собака была заражена бешенством.
Мужчина рассказал, что его пёс недавно гулял в лесу. Вероятно, там животное и подцепило вирус.
Карантин по бешенству введен на личном подворье, на территории эпизоотического очага, и на прилегающей территории. Для снятия ограничений все домашние животные на неблагополучной территории должны быть привиты от бешенства.
Комплекс прививочных мероприятий проведут специалисты госветслужбы.
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