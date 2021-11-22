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Общество

В Великолукском районе введён карантин по бешенству

В деревне Максимово Великолукского района введен карантин по бешенству. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

К специалистам ветеринарной службы обратился хозяин собаки. Он рассказал, что животное сначала заболело, а потом погибло. Исследования подтвердили, что собака была заражена бешенством.

Мужчина рассказал, что его пёс недавно гулял в лесу. Вероятно, там животное и подцепило вирус.

Карантин по бешенству введен на личном подворье, на территории эпизоотического очага, и на прилегающей территории. Для снятия ограничений все домашние животные на неблагополучной территории должны быть привиты от бешенства.

Комплекс прививочных мероприятий проведут специалисты госветслужбы. 

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