Жители 27 домов в Великих Луках остались без света
Жители 27 домов в Великих Луках временно остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».
«С 18:30 внеплановое отключение электроснабжения в многоквартирных жилых домах на ул. Зверева (15 домов), ул. Энгельса (10 домов), пл. Калинина ( 2 дома)», – говорится в сообщении.
На данный момент бригада специалистов работает над устранением проблемы.
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