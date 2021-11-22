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Общество

Жители 27 домов в Великих Луках остались без света

Жители 27 домов в Великих Луках временно остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости». 

«С 18:30 внеплановое отключение электроснабжения в многоквартирных жилых домах на ул. Зверева (15 домов), ул. Энгельса (10 домов), пл. Калинина ( 2 дома)», – говорится в сообщении.

На данный момент бригада специалистов работает над устранением проблемы.

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