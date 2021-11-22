К штрафу в 25 тысяч рублей приговорили великолучанина за ложный донос на сотрудников ДПС

20:37, 22 ноября 2021, ПАИ

К штрафу в 25 тысяч рублей приговорили жителя Великих Лук за ложный донос на сотрудника ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в апреле 41-летний великолучанин решил отомстить должностным лицам ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. Мужчине не понравилось, что его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина написал ложное заявление на сотрудников ДПС за то, что они якобы применили к нему насилие и специальные средства, а также угрожали применением табельного оружия, когда остановили его в нетрезвом виде.

В результате проверки было установлено, что обстоятельства, указанные в заявлении, не соответствуют действительности. Подсудимый свою вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет несовершеннолетних детей на иждивении, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.