ВОЗ признала российскую систему тестов на COVID-19 эталонной

23:47, 22 ноября 2021, ПАИ

Российскую систему тестов на COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения признали эталонным методом тестирования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

Специалист обратила внимание на то, что был проведён ряд испытаний, по итогам которых был сделан вывод о наилучшей результативности наборов производства ЦСП ФМБА России. Как уточнила Скворцова, речь идёт об образцах с более низкой вирусной нагрузкой.

Она подчеркнула, что российские методы тестирования обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов. Также Скворцова заявила, что российская тест-система AmpliTest может выявить РНК коронавируса даже у бессимптомных носителей и во время инкубационного периода.