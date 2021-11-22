Центр Гамалеи готов подать документы на исследования вакцины «Спутник V» для детей от 6 лет

21:12, 22 ноября 2021, ПАИ

Центр им. Гамалеи подаст документы на исследование вакцины для детей после одобрения вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом 22 ноября рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что центр уже подал пакет документов в Минздрав для подтверждения эффективности и безопасности вакцины «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет.

Также Гинцбург рассказал, что вакцина для подростков представляет собой «Спутник V», разведённый в пять раз. Он сообщил, что у подростков после вакцинации антитела к коронавирусу вырабатываются лучше, чем у взрослых. «Подростки в возрасте 12-17 лет хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата. Гораздо лучше, чем взрослое население», – отметил специалист.