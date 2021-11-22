16 детей находятся на лечении от коронавируса в Великих Луках

21:31, 22 ноября 2021, ПАИ

16 детей находятся на лечении от коронавируса в Великих Луках. Об этом рассказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

Всего на лечении от COVID-19 в Великих Луках находится 614 человек, из них 16 — дети. За время пандемии в городе зафиксировано 10 345 случаев заражения, из них 30 — за минувшие сутки. Очаги заболевания не зарегистрированы.

Глава администрации отметил снижение темпов вакцинации. Также он сообщил, что в общественных местах и в транспорте продолжаются рейды в целях соблюдения санитарных мер с участием правоохранительных органов.