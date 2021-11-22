Садальский о Руслановой: Несмотря на болезнь, она старалась держаться

23:32, 22 ноября 2021, ПАИ

Актёр Станислав Садальский в своём Instagram-аккаунте написал, что возможной причиной смерти народной артистки России Нины Руслановой стала болезнь.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актёров кино России, позвонила со страшным известием: умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и ни к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!» — написал Садальский в посте.



Напомним, что 21 ноября директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина сообщила о смерти Нины Руслановой.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине. Будущая звезда театра и кино окончила Театральное училище имени Щукина. Нина Ивановна служила в Театре имени Вахтангова, а затем перешла в Театр имени Маяковского. С 1967 года Русланова стала сниматься в кино. Актриса стала известна после первой же роли в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Также Русланова приняла участие в таких кинокартинах, как «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Мой друг Иван Лапшин», «Слёзы капали», «Завтра была война», «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Хрусталёв, машину!», «Небеса обетованные», «Настройщик».