Закон о дистанционном заключении трудового договора подписал Путин
Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотруднику и работодателю заключать трудовой договор дистанционно, пишет РИА Новости.
Это должно упростить поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбирать варианты в других регионах и удаленно проходить собеседования.
Кроме того, работники смогут без посещения отдела кадров подписывать бумаги электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, для которых требуются справки с работы. Предполагается, что нужные сведения доступны в цифровом виде.
В то же время это применимо только к документам, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. Чудо При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный кадровый документооборот, а тот вправе отказаться.
Предприятия могут использовать единую платформу «Работа в России», взаимодействовать с персоналом через портал госуслуг или собственную информационную систему, если она соответствует требованиям ТК.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Центр Гамалеи готов подать документы на исследования вакцины «Спутник V» для детей от 6 лет