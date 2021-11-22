Закон о дистанционном заключении трудового договора подписал Путин

07:27, 23 ноября 2021, ПАИ

Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотруднику и работодателю заключать трудовой договор дистанционно, пишет РИА Новости.

Это должно упростить поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбирать варианты в других регионах и удаленно проходить собеседования.

Кроме того, работники смогут без посещения отдела кадров подписывать бумаги электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, для которых требуются справки с работы. Предполагается, что нужные сведения доступны в цифровом виде.

В то же время это применимо только к документам, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. Чудо При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный кадровый документооборот, а тот вправе отказаться.

Предприятия могут использовать единую платформу «Работа в России», взаимодействовать с персоналом через портал госуслуг или собственную информационную систему, если она соответствует требованиям ТК.

