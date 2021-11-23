Видео: Молодежный парламент при областном Собрании депутатов подвел итоги 5-го созыва

11:36, 23 ноября 2021, ПАИ

Итоги работы подвели члены пятого созыва Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. За два года, несмотря на ограничительные меры (а с пандемией коронавируса совпала большая часть срока работы созыва), начинающие общественники реализовали несколько социально значимых проектов и акций.