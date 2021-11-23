Видео: Молодежный парламент при областном Собрании депутатов подвел итоги 5-го созыва
Итоги работы подвели члены пятого созыва Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. За два года, несмотря на ограничительные меры (а с пандемией коронавируса совпала большая часть срока работы созыва), начинающие общественники реализовали несколько социально значимых проектов и акций.
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