Новые правила для получения водительских медсправок предложил Минздрав

08:57, 23 ноября 2021, ПАИ

Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок, сообщает «Коммерсантъ».

Документ определяет группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. По задуманным правилам, автомобилистов, у которых будут видны следы уколов, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

То же ожидает водителей с повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, сонливостью, возбуждением, тремором рук или эмоциональной неустойчивостью. При этом основанием будет выявление наркологом одновременно трех признаков употребления наркотиков.