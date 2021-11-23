Развитие сотрудничества с белорусскими партнерами обсудили на совещании у главы Пскова

09:22, 23 ноября 2021, ПАИ

Развитие сотрудничества в сфере экономики с белорусским городом-партнером Витебском обсуждалось 22 ноября на рабочем совещании у главы города Пскова Елены Полонской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В совещании приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, руководитель аппарата «Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области» Евгения Козупица, второй секретарь представительства МИД в Пскове Дмитрий Михов, атташе представительства МИД в Пскове Роман Бровченков, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

Елена Полонская заметила, что развитие сотрудничества с белорусскими партнерами - одна из актуальных задач российской международной повестки, и муниципальный уровень взаимодействия остается важным инструментом ее реализации. «Эта установка стала центральной на 10-й, юбилейной встрече городов-побратимов Белоруссии и России в городе Жодино в октябре текущего года», - добавила глава Пскова. Результатом работы на данном форуме стало не только планирование работы с городом-партнером Витебском, но и организация успешной кооперации нескольких предприятий Пскова с Белорусским автомобильным заводом. На форуме также было принято решение о проведении следующей встречи городов-побратимов России и Белоруссии в 2023 году в Пскове.

Развитию международной экономической кооперации будет посвящен и Муниципальный форум приграничного сотрудничества, запланированный в Пскове в 2022 году. Данное мероприятие состоится на грантовые средства, полученные Союзом российских городов при поддержке Псковской городской Думы. «Очень важно, чтобы мы могли представить на форуме реальные примеры взаимовыгодной кооперации между псковскими и витебскими предприятиями», - подчеркнула глава Пскова.

По словам Владимира Зубова, очное участие в подобных встречах помогает укрепить и развить экономическое сотрудничество на муниципальном уровне. «В Пскове есть ряд товаропроизводителей, которые имеют позитивный опыт взаимодействия с Белоруссией, в частности Витебском. Город-партнер охотно предоставляет свои торговые площадки для продукции, а также дает возможность через их платформу выйти на весь мир», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Псковской области.